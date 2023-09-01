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Единый день голосования. Онлайн-трансляция ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области в эфире "Россия 24": выборы в регионе прошли спокойно

Политика, 22:06 10 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выборы прошли спокойно, значимых нарушений, которые могли бы повлиять на волеизъявление избирателей, зафиксировано не было. Об этом рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор в прямом эфире телеканала "Россия 24".

"Земляки понимают, что выборы очень важны, от них зависят те решения, которые будут приниматься для развития и нашей областной столицы, и нашего региона. Я очень благодарен всем, кто несмотря на дождливую погоду в Тюмени, пришли и выполнили свой гражданский долг", - подчеркнул глава региона.

Напомним, в Тюменской области, включая Югру и Ямал проголосовали более 1 млн 200 тыс. избирателей.

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