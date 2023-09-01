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Четверо тюменских дзюдоистов завоевали путевки на первенство России

Спорт, 10:24 12 сентября 2023

"ЦПСР "Тюмень-дзюдо" | Фото: "ЦПСР "Тюмень-дзюдо"

Тюменские дзюдоисты выиграли путевки на первенство России по итогам соревнований среди юниоров и юниорок до 21 года, посвященные памяти Виктора Пшеничникова в Магнитогорске.

В турнире приняли участие более 200 спортсменов. Среди них 18 - из Тюменской области. Семь тюменцев показали себя в финале, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Абсолютным победителем в весовой категории до 60 кг стал Сергей Петухов.

Вторые места на пьедесталах заняли Полина Вакушина в весе до 48 кг, Елизавета Стрельникова - до 70 кг и Ярослав Ширшов - до 81 кг. Дмитрий Федоров до 81 кг, Никита Шарапов и Сергей Заречук стали бронзовыми призерами. Оба в весовой категории до 100 кг.

"Считаю, что спортсмены показали хорошие результаты. Четверо из них, это золотые и серебряные медалисты, обеспечили себе путевки на первенство России. Теперь планируем хорошо подготовиться к следующим соревнованиям. Впереди первенство УФО в Сургуте и отборочные всероссийские соревнования, посвященные вековому юбилею общества "Динамо" в Тюмени", - рассказал старший тренер сборной команды Тюменской области по дзюдо среди юниорок до 21 года Вадим Гусев

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