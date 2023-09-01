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Тюменское агентство недвижимости оштрафовали за рекламу нечитаемым шрифтом

Происшествия, 15:21 13 сентября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюмеснкая линия"

100 тыс. рублей заплатит агентство недвижимости за размещенную нечитаемым шрифтом информацию на баннере в Тюмени. Компания акцентировала внимание потребителей на наиболее привлекательных условиях ипотеки, но не на существенных - наименование банка и условия, влияющие на конечную стоимость кредита, сообщает управление ФАС России по Тюменской области.

"Назначен административный штраф агентству недвижимости "Этажи" в размере 100 тысяч рублей. Поводом к административной ответственности послужило отсутствие части существенной информации в рекламе. В первом случае это была реклама ипотеки для семей с детьми и ставкой от 5,7 %, а во втором – ипотеки с поддержкой от 7,1 %. Отметим, что у антимонопольных органов и судов сформировался единый подход, что нечитаемая информация считается отсутствующей в рекламе", - пояснили в региональном антимонопольном управлении.

Также в ведомстве уточнили, что информация может быть признана нечитаемой - отсутствующей, если размещена мелким шрифтом, выбраны неконтрастные цвета шрифта и фона, скорость воспроизведения не позволяет прочитать весь объем текста. Либо когда особенности рекламной конструкции не обеспечивают должной читаемости.

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# реклама , Тюменское УФАС России

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