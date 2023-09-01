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В Тюмени задержали водителя со 114 нарушениями ПДД

Происшествия, 18:06 15 сентября 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Штрафы на 90 тыс. рублей выписали 19-летнему владельцу Lada, не зарегистрированной в ГИБДД. 137 раз он превысил скорость, три раза проехал на красный сигнал светофора, четыре - превысил скорость на величину от 60 до 80 км/час, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Нарушения зафиксировали камеры на дорогах.

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Руководитель Госавтоинспекции региона Андрей Миллер держит на особом контроле работу по привлечению к административной ответственности злостных нарушителей ПДД, управляющих не зарегистрированным транспортом. Из 37 таких водителей на этой неделе уже задержаны семь. В общей сложности у них 525 нарушений правил дорожного движения. Это владельцы автомобилей BMW, Audi, Chevrolet, Mercedes, Lada Priora и ВАЗ2114.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , нарушение , ПДД

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