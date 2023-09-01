ФК "Тюмень" впервые сыграет с московской "Родиной"

| Фото: ФК "Тюмень" | Фото: ФК "Тюмень"

ФК "Тюмень" сыграет с московской "Родиной" дома, завершая тур футбольной МЕЛБЕТ-Первой лиги 18 сентября. Клубы встретятся впервые.

Гости под руководством Дмитрия Парфёнова (в своё время он в качестве главного тренера выиграл Кубок России со скромным "Тосно") в прошлом сезоне были в шаге от выхода в премьер-лигу. Такая же цель поставлена перед столичной командой, в которой есть легионеры из Бразилии и Словении, и в нынешнем первенстве. А ещё в "Родине" есть один из лучших снайперов турнира Иван Тимошенко, а также экс-футболисты "Тюмени" Исламжан Насыров и Астемир Гордюшенко.

При этом "Тюмень" набрала на одно очко больше "Родины". И с помощью своих болельщиков попробует обыграть грозного соперника, сообщает пресс-служба клуба.

Матч состоится на стадионе "Геолог", начало в 18 часов.