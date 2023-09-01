Пять человек спасли пожарные Тюменской области за неделю
Происшествия, 10:13 18 сентября 2023
| Фото: МЧС России по Тюменской области
59 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 11 по 17 сентября. Пять человек были спасены на пожарах, столько же эвакуировано, сообщает региональное управление МЧС.
К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасательные подразделения привлекались 110 раз. 19 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.
При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает МЧС России по Тюменской области.