Пять человек спасли пожарные Тюменской области за неделю

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

59 техногенных пожаров зарегистрировано в Тюменской области за минувшую неделю с 11 по 17 сентября. Пять человек были спасены на пожарах, столько же эвакуировано, сообщает региональное управление МЧС.

К ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий спасательные подразделения привлекались 110 раз. 19 раз пожарные и спасатели выезжали на оказание помощи населению.

При обнаружении пожара или признаков горения - незамедлительно сообщите об этом по телефонам вызова экстренных служб 112, напоминает МЧС России по Тюменской области.