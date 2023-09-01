Госдума утвердила в первом чтении пониженную ставку НДС на товары для детей

| Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду" | Фото: пресс-служба партии "Справедливая Россия - За правду"

Законопроект "О внесении изменения в статью 164 части второй Налогового кодекса РФ" приняли депутаты Госдумы России на первом в этой сессии пленарном заседании парламента.

Как сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, член фракции "Справедливая Россия – За правду", первый заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков, документ принят в первом чтении.

"Мы начали с главного – с будущего России, с поддержки семей с детьми. Депутаты нашей фракции поддержали предлагаемые правительством изменения в налоговом законодательстве, которыми устанавливается пониженная ставка НДС на товары для детей. Мы считаем, что расширение перечня товаров для детей, для производителей которых снижается налоговая нагрузка, будет способствовать поддержке отечественного производства и потребительского спроса, позволит за счет стабилизации цен оказать помощь семьям, в которых воспитываются дети", - прокомментировал Александр Ремезков.

Руководитель фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов выразил уверенность в том, что Государственная Дума и впредь должное внимание будет уделять социальной защите граждан. Он напомнил о ряде законодательных инициатив СРЗП, направленных на поддержку российских семей с детьми, сообщили в пресс-служба партии.

"Речь идет о предложении выплачивать пособие в размере прожиточного минимума тем, кто из-за очередей и нехватки дошкольных учреждений не может отдать ребенка в ясли и детский сад, а также об установлении ежегодных выплат для сбора детей в школу. Средства на реализацию этих и других социальных инициатив мы предусмотрим в "Альтернативном бюджете", которая наша фракция традиционно представляет в ходе рассмотрения проекта трехлетнего федерального бюджета", - пояснил Ремезков.

Он добавил, что депутатам всех фракций, представителям всех регионов России в эту осеннюю сессию предстоит напряженная законотворческая работа.