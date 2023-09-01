Пути поиска новых рынков сбыта и стратегических партнеров назвали участники TNF

| Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Юлия Михайлова/ТАСС | Фото: Пресс-служба Промышленно-энергетического форума TNF 2023/Юлия Михайлова/ТАСС

Тему поиска новых рынков сбыта и партнеров обсудили участники Промышленно-энергетического форума TNF-2023 в Тюмени в рамках стратегической сессии "Модель "НЕЗАПАД": новая реальность для российского ТЭК". Дискуссия состоялась в третий день масштабного мероприятия, 20 сентября. Участники предприняли попытку найти выход из сложившегося противостояния с западными странами, сообщает пресс-служба TNF-2023.

Сессию организовали при поддержке партнера TNF - Московского государственного института международных отношений МИД РФ. В число экспертов вошли руководители различных подразделений МГИМО МИД РФ, таких как Центр исследований политических элит или Центр евроазиатских исследований, а также представитель ФАС России.

Участники сессии отметили, что в ситуации, когда в том числе в энергетической сфере происходит все более интенсивное размывание традиционных связей России со странами Запада, для многих энергетических компаний нашей страны поиск новых рынков сбыта и стратегических партнеров — это насущная необходимость. Вопрос в том, кто станет таким партнером.

Директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко отметил, что поиски осложняет то, что фактически нет какого-то единого "неЗапада", который противостоит западным странам. Есть страны со своими интересами. При этом некоторые, такие как Китай, вообще отказываются рассматривать мировую политику в формате межблокового противостояния.

"Поэтому наша задача — попытаться найти какие-то нестандартные, неочевидные шаги для выхода из сложившегося противостояния в какое-то новое качество", - пояснил Директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России.

Эксперт отметил, что, несмотря на сосредоточение примерно 85% мирового промышленного и военного потенциала на территории западных стран, глобальный Юг или "неЗапад" набирает силы и активно развивается. Он добавил, что в качестве позитивного примера этих процессов участники сессии приводили работу международного союза БРИКС, который недавно пополнился новыми членами. В первую очередь представителями стран арабского Востока.