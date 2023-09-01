Выручка на ярмарках и рынках Тюменской области увеличилась на 71 % за год

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

На 71 % больше заработали предприниматели на ярмарках и рынках Тюменской области в сентябре 2023 г. Для сравнения использовались данные за тот же месяц прошлого года.

Как рассказали корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в управлении ФНС Росси по Тюменской области, в регионе стало больше предпринимателей, использующих электронные кассы.

"Более двух лет налоговыми органами региона на постоянной основе проводится инвентаризация предпринимательской деятельности на 20 торговых площадках. По данным последней инвентаризации установлено, что на рынках и ярмарках работают более 819 налогоплательщиков в 979 торговых точках", - уточняется в сообщении.

А рост выручки в ведомстве связывают не только с увеличением продаж, но и с сокращением теневого оборота розничных рынков.

"В результате проводимых мероприятий предприниматели и организации, осуществляющие деятельность на рынках и ярмарках области, зарегистрировали кассовые аппараты и применяют зарегистрированную ККТ. Соответственно, снизилось количество налогоплательщиков, имеющих "нулевую" выручку", - пояснили налоговики.

Если в сентябре 2022 г. они выявили 31 налогоплательщика с "нулевой" выручкой, то в сентябре текущего такие уже нет.

Сообщить в налоговую службу о невыдаче кассового чека можно через сервис "Обратиться в ФНС России" или через мобильное приложение "Проверка чеков".

Оксана Корнеенкова