История Тюменской городской думы: управленческая реформа начала 1960-х годов

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

В январе 1960 года Тюменский обком КПСС утвердил председателем исполкома Тюменского городского совета депутатов трудящихся Павла Корнеева. Он родился в 1907 году в Горьковской области, работал на Горьковском автозаводе имени Молотова. В 1930 году вступил в ВКП(б), далее – на партийной работе. Награжден орденом "Знак Почета", орденом Трудового Красного Знамени. С сентября 1953 года в Тюмени – зампред исполкома Тюменского облсовета.

В октябре 1961 в Москве состоялся XXII съезд КПСС, принявший программу построения коммунизма. Тюменскую делегацию на XXII съезде КПСС возглавлял Борис Щербина, избранный первым секретарем обкома 6 мая 1961 года. В 1962 году пленум ЦК КПСС принял важнейшие решения. Одно из них "О развитии экономики СССР и перестройке партийного руководства народным хозяйством", означало разделение партийных организаций по производственному принципу - на промышленные и сельские.

Таким образом, на территории одной области оказывалось два обкома. Согласно этому решению сельские райкомы партии были ликвидированы, а управление сельским хозяйством передавалось территориальным производственным управлениям, охватывавшим несколько районов. Изменения коснулись и других общественных и государственных организаций – комсомола, профсоюзов, милиции. Преобразования затронули и совнархозы, их функции были несколько изменены.

Так вне ведения совнархозов оказалась строительная отрасль, отныне их управленческие права распространялись по преимуществу на промышленную сферу. Промышленные обкомы оказывались в фактическом подчинении не только ЦК, но и местных совнархозов. Это решение внесло некоторую сумятицу в деятельность аппарата власти на местах.

Также Хрущев предложил принять постановление "Об образовании комитета партийно-государственного контроля ЦК КПСС и Совета министров СССР", единого органа партийно-государственного контроля. Создание комитета партийно-государственного контроля стало существенной составной частью всей реформы партийно-советских органов.

К апрелю 1963 года в стране было создано 3270 комитетов партийно-государственного контроля, в том числе 15 республиканских, 216 краевых и областных, 1 тыс. 057 городских и районных в городах. В Тюмени 1963 год начался с выборов. 11 января на первой конференции сельской областной партийной организации первым секретарем избран Щербина.

На выборах 3 марта в Тюменский городской совет депутатов трудящихся избрано 370 депутатов. Явка на избирательные участки составила 99,97%. На первой сессии Тюменского городского совета депутатов трудящихся IX созыва председателем исполнительного комитета избрали Виталия Зайченко.

В октябре 1960 года ЦК КПСС направил его в Тюменский обком заведующим промышленно-транспортным отделом. Когда в 1962 году был создан Совет народного хозяйства Тюменского экономического административного района, Зайченко утвержден заместителем председателя этого совнархоза, затем возглавил городское самоуправление.