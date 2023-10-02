История Тюменской городской думы: 1970-е годы. От юбилея Ленина до наводнения

| 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru | 4 августа исполняется 233 года Тюменской городской думе | Фото: duma.tyumen-city.ru

Выборы в Верховный Совет СССР VIII созыва в 1970 году совпали с празднованием 100-летия со дня рождения Ленина. Трудовые коллективы, в том числе и в Тюмени, принимали повышенные социалистические обязательства.

Так, Боровская птицефабрика обещала дать стране более 100 млн яиц - на 36 млн больше запланированного. Нефтяники "Главтюменнефтегаза" добывать ежегодно более 75 млн тонн черного золота.

Исполком Тюменского городского совета депутатов трудящихся обязался начать регулярное движение троллейбусов по маршруту "Моторный завод – Областной музей".

Юбилейной "ленинской" медалью наградили многих тюменцев. В июле 1970 года предгорисполкома Зайченко назначили председателем областной плановой комиссии.

Исполнять обязанности главы городского самоуправления до выборов депутатов горсовета, назначенных на 13 июня 1971 года, обязали Леонида Щербанева, директора сетевязальной фабрики с 1960 года.

Выборам предшествовали постановление ЦК КПСС "О мерах по дальнейшему улучшению работы районных и городских советов депутатов трудящихся" и указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 марта 1971 года "Об основных правах и обязанностях городских и районных в городах советов депутатов трудящихся".

На первой сессии совета 23 июня 1971 года сформированы 16 постоянных комиссий горсовета, избран исполком. В марте 1971 года на XXIV съезде КПСС Бориса Щербину избрали кандидатом в члены ЦК КПСС, тогда же съезд официально утвердил построение в СССР развитого социализма.

Стратегическая цель – обещанный в 1961 году XXII съездом коммунизм – вроде отменена, но и не названо никакой тактической, кроме "более полного удовлетворения возрастающих потребностей советских людей".

"…В 1964 году были добыты первые 200 тысяч тонн тюменской нефти. Через два месяца добудем 200–миллионную тонну, в том числе 7 млн тонн сверх плана…Нынче из 30 млн тонн прироста по стране 24 млн приходится на Тюменскую область. Из них 17 млн дает гигант Самотлор", - писал начальник "Главтюменнефтегаза" Виктор Муравленко.

В Тюменской области началось 17-летнее правление Геннадия Богомякова (1930–2020 гг). В Тюмени в октябре 1976 года городское самоуправление возглавил Евгений Залесов.

Фактическое подчинение местного самоуправления комитетам КПСС закрепила очередная Конституция СССР, принятая 7 октября 1977 года. Проект Основного закона государства был опубликован за два месяца до его принятия, в обсуждении участвовали миллионы граждан, поступили сотни тысяч замечаний и предложений.

Конец 70-х годов запомнился тюменцам сильнейшим наводнением. В мае 1979 года был зарегистрирован самый высокий за 100 лет наблюдений уровень воды в Туре - 915 см.

Как сообщала газета "Труд", "На Тюмень обрушилось небывалое за всю историю наводнение. Город словно крепостной стеной обнесен дамбами. За ними – бескрайнее море воды… Небольшие поселки, временные сооружения, расположенные в пойме, затоплены до крыш. Около 300 жителей переселены в школы, спортивные залы".

19 мая в Тюмень прилетел председатель Совета министров СССР Косыгин и с вертолета осмотрел город. После совещания с руководством области и города были выделены необходимые материальные и денежные ресурсы для борьбы со стихией.