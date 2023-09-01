В Тюмени объявили повторные торги по продаже панельного недостроя с участком
Экономика, 10:12 29 сентября 2023
| Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области
Повторные торги по продаже недостроенного панельного дома на ул. 70 лет Октября проведут в Тюмени. Начальная цена не изменилась: приобрести объект, площадь которого превышает 9 тыс. кв. м, можно за 37 млн рублей, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.
Победителю торгов региональное ведомство предоставит льготу. Земля под домом после его госрегистрации предоставляется без проведения торгов на три года. В течение этого времени новый собственник должен будет завершить строительство. После этого он сможет выкупить участок. Его площадь 4 тыс. 322 кв. м.
Более подробную информацию о торгах и объекте здесь.