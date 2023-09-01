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В Тюмени объявили повторные торги по продаже панельного недостроя с участком

Экономика, 10:12 29 сентября 2023

департамент имущественных отношений Тюменской области | Фото: департамент имущественных отношений Тюменской области

Повторные торги по продаже недостроенного панельного дома на ул. 70 лет Октября проведут в Тюмени. Начальная цена не изменилась: приобрести объект, площадь которого превышает 9 тыс. кв. м, можно за 37 млн рублей, сообщает департамент имущественных отношений Тюменской области.

Победителю торгов региональное ведомство предоставит льготу. Земля под домом после его госрегистрации предоставляется без проведения торгов на три года. В течение этого времени новый собственник должен будет завершить строительство. После этого он сможет выкупить участок. Его площадь 4 тыс. 322 кв. м.

Более подробную информацию о торгах и объекте здесь.

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# недвижимость , торги

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