Техобслуживание газового оборудования в тюменском доме, где произошел хлопок, проводили менее года назад

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Техническое обслуживание газового оборудования в доме на ул. Геологоразведчиков в Тюмени, где в ночь на 28 сентября произошел хлопок, проводилось в соответствии с графиком в декабре 2022 года. Об этом сообщает информационный центр правительства региона.

"В квартире по адресу г. Тюмень ул. Геологоразведчиков, 34 установлена газовая плита. Техническое обслуживание газового оборудование проводилось "Газпром газораспределение Север" в соответствии с графиком в декабре 2022 года. Причины произошедшего выясняются", - прокомментировала пресс-служба предприятия.

Вызов поступил 28 сентября в 00 часов 5 минут в центральную диспетчерскую службу АО "Газпром газораспределение Север". Специалисты газовой службы прибыли на место, установили заглушки и перекрыли подачу газа.

Прокурор Тюменской области взял на контроль ход проверки по факту ЧП. Мужчина, пострадавший во время хлопка газа, находится в состоянии средней тяжести.