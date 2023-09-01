Сбер стал генеральным партнером соревнований по экстремальной робототехнике в Тюмени

| Фото: Сергей Дадеев | Фото: Сергей Дадеев

В Тюмени в эти выходные завершился финальный этап соревнований по экстремальной робототехнике среди школьников "Кубок РТК: Тюмень". Участники создавали роботов, способных работать в экстремальных условиях, и в течение двух дней тестировали машины на полосе препятствий. Сбер традиционно поддержал соревнования и стал генеральным партнером.

Юные инженеры боролись за победу на специальных испытательных полигонах в двух номинациях: экстремал и искатель. "Искатели" управляли роботами дистанционно и видели, где находятся машины. В экстремальных условиях устройства участников находились вне зоны видимости, и управление осуществлялось по видео.

В номинации "Искатель" одержала победу команда "Россия" из Центра внешкольной работы с. Омутинское. Второе место завоевали "Продвинутый мухомор" из Центра робототехники и АСУ Тюменской области. Третье место получила команда "DIMON1K$", г. Тюмень.

Среди "Экстремалов" лучшей стала команда "Железная хватка" из гимназии №21 г. Тюмени. Второе место заняла команда "3D-X" из детского технопарка "Кванториум", г. Тюмень, третье место получила команда "Объект 30-54", детского технического клуба "Вектор", г. Тюмень.

Также были отмечены отдельные участники: Дмитрий Зубарев (DIMON1K$) за лучший дизайн, Михаил Арбитайло (Железная хватка) за лучшее техническое решение и Валерий Шариков (Почита) за лучший дебют.

Специальные призы от Сбера получили два участника. Умную колонку SberBox Time выиграл Егор Барышев, он встроил в своего робота технологию гусеничного шасси, а комплект для умного дома с виртуальным ассистентом Салют – самый юный участник соревнований, восьмилетний Артем Вороцаев.

Управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский: "Сбер не первый год поддерживает соревнования по робототехнике: проект позволяет раскрыть потенциал молодых людей со школьных лет. Участники развивают навыки конструирования и программирования, учатся создавать сложные технические устройства и решают задачи повышенной сложности. Этот опыт поможет юным инженерам достичь больших высот в карьере и стать профессионалами в своей области".

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