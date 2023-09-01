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Тюменские самбисты завоевали награды "Кубка Сибири"

Спорт, 16:59 28 сентября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища стали победителями и призёрами Всероссийских соревнований по самбо "Кубок Сибири", посвященных памяти Героя России Юрия Климова.

Турнир состоялся на базе одного из спортивных клубов Новосибирска. Участников оценивали как в личном, так и в общекомандном зачете, а также в спортивном и боевом самбо, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Серебряную медаль завоевал Салим Дудуп, бронзовые медали у Дениса Карачева, Джамалдина Алдерханова и Гришы Аведяна. Победителем в дисциплине по боевому самбо стал Али Шахбанов, выполнивший также нормы для присвоения спортивного звания "Мастер спорта России" по самбо.

По результатам соревнований победителям и призерам вручили медали, грамоты и памятные подарки.

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