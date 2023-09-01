В Тюменской области не выявили нарушений в ценообразовании на бензин и дизтопливо в рознице

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Нарушений в ценообразовании на бензин и дизтопливо в рознице в Тюменской области не выявлено. Об этом сообщили информационному агентству "Тюменская линия" в областном управлении ФАС России.

"Проверка экономической обоснованности стоимости мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, а также других составляющих, которые включаются в конечные цены для потребителей, проводится Федеральной антимонопольной службой по поручению председателя правительства РФ Мишустина. Информация об установленных фактах нарушения антимонопольного законодательства на сегодняшний день отсутствует", - уточнили в ведомстве.

Территориальные управления ежемесячно проводят сбор такой информации, которая направляется для анализа в ФАС России. Таким образом, проверки стали постоянным инструментом антимонопольного надзора.

Вместе с тем, по данным мониторинга, на 24 сентября цены на бензин и дизельное топливо на автозаправках, которые входят в структуру компаний "ЛУКОЙЛ" и "Газпромнефть", выросли на 4-6 %. На независимых заправочных станциях повышение стоимости топлива составило от 6 % до 13 %.

Темп прироста с начала месяца в среднем составил: бензин Аи-92 - 1,4 %, Аи-95 - на 1,3 %; дизельное топливо – 2,7 %, газ - 4,5 %.

Оксана Корнеенкова