Социальный предприниматель из Тюмени получила микрозайм на развитие студии пошива спецбелья

Социальный предприниматель Ольга Андрейчук | Фото: vk.com/fond_72 Социальный предприниматель Ольга Андрейчук | Фото: vk.com/fond_72

Социальный предприниматель Ольга Андрейчук из Тюмени получила микрозайм по льготной программе под 6 % годовых на развитие студии-магазина специализированного белья. Оно предназначено, в первую очередь, для женщин с заболеванием рака груди, сообщает фонд микрофинансирования Тюменской области.

С июля 2022 Ольга Андрейчук является соучредителем и исполнительным директором фонда ''Благотворение". Во время общения с женщинами она узнала, что есть трудности в приобретении специального нижнего белья - ограниченный ассортимент и нет подходящих размеров. Тогда предприниматель приняла решение о создании специализированной студии.

В июне 2023 года Ольга прошла обучение в Школе социального предпринимательства, защитила проект, получила соответствующий статус. Она арендовала помещение, закупила товар. Для закупа торгового оборудования, пополнения ассортимента товара обратилась за микрозаймом. Ольга стала участницей программы "Развитие" под поручительство Регионального гарантийного фонда.

"Социальный бизнес отличается от обычного тем, что главный критерий успешности таких компаний — не прибыль, а социальный эффект, решение проблем граждан с помощью бизнеса. Поэтому в регионе особое внимание уделяется государственной поддержке этой категории предпринимателей, начиная от образовательных программ до грантовой и льготной финансовой поддержки ", – рассказал генеральный директор фонда Алексей Мартын.

Финансирование проекта реализовано в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".