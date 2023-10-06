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Шесть гастрофестивалей Тюменской области вышли в финал Russian Event Awards УФО

Экономика, 13:20 06 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Шесть гастрономических фестивалей Тюменской области вышли в окружной финал премии событийного туризма Russian Event Awards по УФО. Конкуренция большая: в 28 номинациях представлено 219 проектов из 19 регионов. От Тюменской области участники туриндустрии заявили 12, сообщает региональный департамент агропромышленного комплекса.

На победу в номинациях "Лучшее событие в области гастрономического туризма" и "Лучшее туристическое событие в сфере сельского туризма" претендуют ялуторовская Масленица, народное гуляние "Капуста-барыня", II упоровский гастрономический фестиваль "Картофан КРиММович", "Пельменный съест" и "Уха-Царица" Тобольска, историко-гастрономический фестиваль "Колмаковский пряник" Заводоуковска.

Общенациональный финал премии пройдет с 22 по 25 ноября в Нижнем Новгороде.

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# гастрономический фестиваль , туризм

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