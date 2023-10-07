Первый в Тюменской области купольный отель открыли на берегу озера Сингуль

фото Виктора Сабитова | Фото: предоставлено Егором Ефимовым фото Виктора Сабитова | Фото: предоставлено Егором Ефимовым

Первый в Тюменской области купольный отель открыли при поддержке регионального департамента потребительского рынка и туризма в Ялуторовском районе. Инвестиционный проект с реализован на территории озера Сингуль.

По словам предпринимателя Егора Ефимова, объем инвестиций купольного отеля составил более 12 миллионов рублей.

"Реализация проекта стала возможной благодаря участию в конкурсе государственной программы Тюменской области "Развитие внутреннего и въездного туризма". На создание купольного отеля департаментом потребительского рынка и туризма было выделено более 8 миллионов рублей. Доля нашего инвестирования должна была составлять 4 миллиона. Мы внесли чуть больше, поэтому сумма получилась около 13 миллионов рублей", – рассказал Егор Ефимов.

Купольный отель включает в себя три сферы с видом на озеро: два жилых модуля, ивент-холл для проведения массовых событий. Строения органично вписаны в природный ландшафт.

Гости смогут жить в легких футуристичных сферах на природе, где есть все необходимое для комфортного отдыха: сплит-система, работающая на холод и тепло, лаундж-зона, двуспальная кровать, санузел, душевая, халаты, белые полотенца и умывальный набор. Есть также холодильник, чайник, посуда, водонагреватель.

"Подобные купольные отели находятся на Алтае, в Мурманске, Сочи. Они представляют из себя комплекс. У нас, в Тюменской области, появился первый такой комплекс. Внутри и кафе, и обслуживание на уровне пятизвездочного отеля. Там есть есть все, городской комфорт, но при этом гости находятся на природе. С уверенностью могу сказать, что такой уникальности в регионе нигде нет. Мы соблюдаем все нормы, которые требуются в заповедниках. В этом большая сложность реализации такого проекта", – добавил ялуторовский предприниматель.

Это третий этап обустройства территории озера Сингуль, где расположен экопарк "Турист". Общий объем инвестиций в развитие объекта туризма составил больше 20 млн рублей. Изначально "Турист" был создан на месте заброшенной базы отдыха. Сейчас здесь отдыхают гости из Тюменской области и других регионов. Проводятся конные прогулки, соревнования на каяках и сапах, рыбалка.

Предприниматель планирует увеличить длину веревочного парка со 100 метров до тысячи.

Инна Пахомова