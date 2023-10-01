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В УФО 9,7 тыс. человек обучатся в рамках федерального проекта "Содействие занятости"

Политика, 13:30 11 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Своевременная и качественная реализация мер по стабилизации ситуации на рынке труда позволяет решить сразу две задачи: обеспечить людей работой и сократить дефицит кадров на предприятиях регионов.

Об этом заявил полномочный представитель президента России в УФО Владимир Якушев на оперативном совещании с ГФИ. Темой стала ситуация на рынке труда: реализация мер поддержки занятости и обеспечение экономики трудовыми ресурсами, сообщает пресс-служба полпредства.

По результатам мониторинга Министерства труда и социальной защиты России, Уральский федеральный округ вышел на ведущие позиции по организации общественных и временных работ. К ним приступили 4,6 тыс. человек – на 16% больше плановых показателей.

В лидирующую тройку округ входит и по обучению в рамках федерального проекта "Содействие занятости": в программах участвуют 9,7 тыс. человек, более шести тысяч человек уже закончили обучение. Кроме того, около одной тысячи человек направлены на обучение для работы на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

Полпред поручил главным федеральным инспекторам держать на контроле вопросы кадровой обеспеченности в регионах Уральского федерального округа.

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# Владимир Якушев , занятость , рынок труда

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