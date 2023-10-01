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123 рабочих и 117 спецмашин задействуют для уборки дорог в Калининском округе Тюмени зимой

Экономика, 17:35 12 октября 2023

t.me/tmndom | Фото: t.me/tmndom

117 единиц техники и 123 рабочих задействуют для уборки дорог в Калининском округе Тюмени зимой. Обслуживать улицы будут 12 подрядных организаций, которые сейчас готовят ресурсы и технику к сезону, сообщает администрация Тюмени.

"На территории, которую мы обслуживаем, будет работать 14 единиц техники: самосвалы, тракторы, погрузчики, подметальный трактор, комбинированные дорожные машины, лаповый снегопогрузчик, грейдер", – рассказал представитель подрядчика - заместитель директора по эксплуатации ДРСУ-7 Алексей Чубаров.

Площадь Калининском округа – около 5 млн кв. м. Здесь сосредоточено самое большое количество автодорог города протяженностью почти 334,4 км. как пояснил руководитель управы Олег Савчук, подрядные организации закупили 3 тыс. т противогололедного материала галита и 300 т отсева дробления.

"С учетом того, что мы уже успели посмотреть готовность техники и в других организациях, могу сказать: к зимнему периоду Калининский округ готов", - подчеркнул руководитель.

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# дороги , Калининский округ , подготовка к зиме , уборка снега

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