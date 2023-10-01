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Сбер сделал доступным сервис безналичных чаевых в Тюмени

Экономика, 13:31 13 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Сбер сделал доступным в Тюмени сервис СберЧаевые. С его помощью клиенты кафе, ресторанов и других предприятий обслуживания могут поблагодарить сотрудников.

Ни наличные, ни карты не нужны, как и дополнительные приложения или регистрация. Оставить чаевые можно с помощью QR-кода на чеке официанта. QR нужно отсканировать камерой смартфона, затем выбрать или ввести сумму вознаграждения, нажать зеленую кнопку SberPay и подтвердить транзакцию в приложении СберБанк Онлайн.

Сервис уже доступен в более 30 точках питания региона, например, в ресторанах Омар Хайям, Mesto-Gusto, Lodka, Brooklyn Bowl, кафе Жюль Верн, Инсайт, Manny`s kitchen и пекарне Истории хлеба. В ближайшее время он появится и в других заведениях. Для корпоративных клиентов Сбера сервис бесплатный.

Анастасия Грецова, заместитель управляющего Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Сервис позволяет отблагодарить сотрудников любимых заведений, даже если у вас с собой нет наличных. Перевести вознаграждение можно с помощью смартфона и карты любого банка. Устанавливать дополнительно приложение не нужно".

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erid: 2VtzqwyCUX6, ПАО Сбербанк

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