В Тюменской области 83 предпринимателя получили 40 млн рублей на бизнес-проекты

| Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: ТГ-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

83 предпринимателя получили 40 млн рублей грантовой поддержки на бизнес-проекты в Тюменской области в 2023 году. Регион намерен и в дальнейшем поддерживать сельских молодых бизнесменов в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство".

Как сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем telegram-канале, одним из получателей стал Саша Сотников из Голышманово.

"В 11 лет он одолжил деньги у папы и купил молодого бычка. Сейчас на подворье жует сено уже четвертая партия животных. Без какой-либо помощи подросток ухаживает за телятами: кормит, поит, чистит в загонах. Вместе с отцом и другими родственниками заготавливает сено. В октябре Саша получил грант в размере 500 тысяч рублей. Потратит их на развитие бизнеса и увеличение поголовья. А что касается компьютера, то его школьник уже давно купил на свои заработанные деньги", - рассказал глава региона.

Также 500 тыс. рублей получил и Егор Гавриков из Ишимского района. Ему 18 лет и он продолжает семейное дело - разводит крупный рогатый скот. Уже получил поддержку от "Агростартапа" и воспользовался "Инвестиционным займом". Приобрел более 50 голов, закупил оборудование. Стадо пополняется.