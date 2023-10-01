В Тюмени зумеры стали больше откладывать на пенсию

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменские зумеры[1] (по классификации, предложенной Pew Research Center, это люди с 1997 года и по настоящее время) за восемь месяцев 2023 года увеличили сумму ежемесячного пополнения пенсионных копилок, хотя и продолжают много тратить на рестораны. Это выяснили СберНПФ и аналитики сервисов по управлению личными финансами Сбера (PFM, Personal Financial Management). В топе расходов у большинства остаются покупки в супермаркетах, а копят вдолгую чаще иксы.

Для россиян всех поколений самой популярной категорией трат остаются покупки в супермаркетах, показала статистика сервиса "Анализ финансов" в СберБанк Онлайн. В топ-3 расходов зумеров также вошли кафе/рестораны и онлайн-шопинг. У представителей старших поколений ― миллениалов (1981–1996), иксов (1965–1980) и бумеров (1946–1964) ― в топе оплата ЖКХ, связи и интернета, а также расходы, связанные с обслуживанием автомобиля.

Представители поколения X из Тюмени чаще других готовы откладывать вдолгую, например, на пенсию. За январь-август 2023 года они оформили 39 % индивидуальных пенсионных планов в СберНПФ. 30 % договоров пришлось на бумеров, 27 % — на миллениалов.

В январе-августе 2023 года тюменские зумеры ежемесячно направляли в свои пенсионные копилки по 3,8 тыс. рублей, рост - на 18 % год к году. Миллениалы в среднем выделяют на эту цель 1,8 тыс. рублей в месяц, иксы — 4,4 тыс., бумеры — 4,9 тыс. Откладывать на жизнь после завершения карьеры в 2023 году зумеры начинают за 37 лет до пенсии, миллениалы — за 24 года, иксы — за 10 лет.

Роман Дубинский, управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка: "Сервис "Автонакопление" в СберБанк Онлайн даёт возможность копить деньги, не прилагая усилий. Сервис всё делает сам – считает и переводит деньги на открытый депозит или накопительный счёт, в зависимости от того, что собственник средств выбрал в настройках. Для многих процесс накопления денег до сих пор остаётся затруднительным, а наш сервис даёт возможность справиться с этой задачей. Многие тюменцы уже видят результаты своей финансовой дисциплины. Так, например, в среднем за восемь месяцев 2023 года горожане отложили на негосударственную пенсию 14 тысяч рублей с помощью индивидуальных пенсионных планов от СберНПФ. А те, кто пополнял свои пенсионные копилки ежемесячно или чаще, накопили на 29 % больше ― по 18 тысяч рублей".

[1]При изучении данных аналитики опирались на классификацию, предложенную Pew Research Center: бумеры (1946–1964); поколение Х (1965–1980); поколение Y, или миллениалы (1981–1996); зумеры (с 1997 года по настоящее время).

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