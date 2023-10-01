Более 1,6 миллиона квадратов жилья построили в Тюменской области за девять месяцев

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 млн 661 тыс. кв. м жилья ввели в эксплуатацию застройщики в Тюменской области за девять месяцев 2023 года. Это на 13 % больше, чем годом ранее, сообщает региональный департамент экономики.

В расчете на душу населения ввод составил 1,03 кв. м, это в 1,9 раз выше среднего уровня по стране. По данному показателю Тюменская область занимает четвертое место среди субъектов России, а также сохраняет лидирующую позицию среди регионов Уральского федерального округа.