Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Тюмени 5 ноября

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турнир по смешанным единоборствам проведет Тюменская федерация ММА на площадке концертного зала "Золотые ворота Сибири" 5 ноября. Старт турнира в 18 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике администрации.

В состязаниях участвуют 24 спортсмена из Тюмени, Барнаула, Новосибирска, Туринска, Домодедово и Ирбита. Среди них есть победители первенства мира и России по ММА, мастера спорта.

Гости турнира смогут увидеть семь профессиональных поединков и шесть любительских боев, в рамках которых состоится гран-при в весовой категории 65,8 кг.