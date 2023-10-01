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Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Тюмени 5 ноября

Спорт, 15:51 21 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Турнир по смешанным единоборствам проведет Тюменская федерация ММА на площадке концертного зала "Золотые ворота Сибири" 5 ноября. Старт турнира в 18 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике администрации.

В состязаниях участвуют 24 спортсмена из Тюмени, Барнаула, Новосибирска, Туринска, Домодедово и Ирбита. Среди них есть победители первенства мира и России по ММА, мастера спорта.

Гости турнира смогут увидеть семь профессиональных поединков и шесть любительских боев, в рамках которых состоится гран-при в весовой категории 65,8 кг.

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