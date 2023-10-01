Турнир по смешанным единоборствам пройдет в Тюмени 5 ноября
Спорт, 15:51 21 октября 2023
| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"
Турнир по смешанным единоборствам проведет Тюменская федерация ММА на площадке концертного зала "Золотые ворота Сибири" 5 ноября. Старт турнира в 18 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике администрации.
В состязаниях участвуют 24 спортсмена из Тюмени, Барнаула, Новосибирска, Туринска, Домодедово и Ирбита. Среди них есть победители первенства мира и России по ММА, мастера спорта.
Гости турнира смогут увидеть семь профессиональных поединков и шесть любительских боев, в рамках которых состоится гран-при в весовой категории 65,8 кг.