Тюменцы обыграли футболистов из Новороссийска со счетом 1:0

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" обыграли команду "Черноморец" из Новороссийска со счетом 1:0 в выездном матче МЕЛБЕТ-Первой лиги, сообщает пресс-служба клуба.

"Как и ожидалось, была тяжёлая игра. К сожалению, прогнозировали, что на концовку встречи нас может не хватить. Не знаю, с чем связано - с долгой дорогой или ещё чем-то. Но было такое опасение. На мой взгляд, в первом тайме у нас были неплохие моменты для взятия ворот. Думаю, по их количеству – это наша заслуженная победа. Ребята – молодцы, всех поздравляю с победой", - сказал главный тренер команды "Тюмень" Игорь Меньщиков.

Далее тюменцев ждёт гостевая встреча с нижнекамским "Нефтехимиком" Игра пройдет 28 октября.