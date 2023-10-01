Для тюменских предпринимателей закупку в электронной торговой площадке МИР сократили на 50 %
Процесс размещения закупок в электронной торговой площадке МИР сократился на 50 %. Об этом сообщило ООО "ЭТП МИР" - резидент Тюменского технопарка.
Компания работает над упрощением процесса размещения закупок, их сервисом пользуются уже более 1 тыс. поставщиков.
Основные преимущества платформы - одно рабочее окно с удобным интерфейсом; четыре логические вкладки: "Закупка", "Лоты", "Извещение", "Размещение", которые позволяют удобно составить план закупок и автоматически заполнять заявки, отправлять информацию в Единую информационную систему.
Сотрудники ЭТП МИР оказывают бесплатные консультации по подготовке закупочной документации, размещения закупок и поиску поставщиков.