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Для тюменских предпринимателей закупку в электронной торговой площадке МИР сократили на 50 %

Экономика, 15:21 23 октября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Процесс размещения закупок в электронной торговой площадке МИР сократился на 50 %. Об этом сообщило ООО "ЭТП МИР" - резидент Тюменского технопарка.

Компания работает над упрощением процесса размещения закупок, их сервисом пользуются уже более 1 тыс. поставщиков.

Основные преимущества платформы - одно рабочее окно с удобным интерфейсом; четыре логические вкладки: "Закупка", "Лоты", "Извещение", "Размещение", которые позволяют удобно составить план закупок и автоматически заполнять заявки, отправлять информацию в Единую информационную систему.

Сотрудники ЭТП МИР оказывают бесплатные консультации по подготовке закупочной документации, размещения закупок и поиску поставщиков.

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# площадка , тюменский технопарк , электроника

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