ФК "Тюмень" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком"

| Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" проведут выездной матч МЕЛБЕТ-Первой лиги с нижнекамским "Нефтехимиком" 28 октября. Последний раз тюменцы играли в этом городе семь лет назад, матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба команды, "Тюмень" занимает в турнирной таблице четвертое место, а нижнекамцы – 10-е. У хозяев игру из-за пропустит крайний защитник Алексей Бердников. У "Тюмени" матч пропустит полузащитник Никита Касаткин,.

Игра начнется в 19 часов по тюменскому времени. Видеотрансляцию в прямом эфире можно будет увидеть на сайте "Матч ТВ" и VK Video.