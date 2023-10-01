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ФК "Тюмень" сыграет в гостях с нижнекамским "Нефтехимиком"

Спорт, 10:49 28 октября 2023

"Тюмень — наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень — наш дом" во ВКонтакте

Футболисты "Тюмени" проведут выездной матч МЕЛБЕТ-Первой лиги с нижнекамским "Нефтехимиком" 28 октября. Последний раз тюменцы играли в этом городе семь лет назад, матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Как сообщает пресс-служба команды, "Тюмень" занимает в турнирной таблице четвертое место, а нижнекамцы – 10-е. У хозяев игру из-за пропустит крайний защитник Алексей Бердников. У "Тюмени" матч пропустит полузащитник Никита Касаткин,.

Игра начнется в 19 часов по тюменскому времени. Видеотрансляцию в прямом эфире можно будет увидеть на сайте "Матч ТВ" и VK Video.

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