Лучших бильярдистов выявят в Уватском районе

| Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат по бильярдному спорту впервые пройдет в Уватском районе. 29 октября продемонстрировать свои навыки смогут местные спортсмены в центре "Иртыш".

Начало соревнований в 10 часов. К столам выйдут 30 бильярдистов старше 18 лет из сел Уват, Туртас, Ивановка, а также пос. Демьянка. Спортсмены посоревнуются в свободной пирамиде.

"Бильярдный клуб работает на базе физкультурно-оздоровительного центра уже порядка 10 лет. Для него оборудован специальный зал с несколькими столами и необходимым инвентарем. Мы решили организовать турнир, на котором бильярдисты смогут определить сильнейших", - отметил ведущий специалист по спортивной работе Алексей Золотавин.