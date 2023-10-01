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Лучших бильярдистов выявят в Уватском районе

Спорт, 12:51 28 октября 2023

департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Чемпионат по бильярдному спорту впервые пройдет в Уватском районе. 29 октября продемонстрировать свои навыки смогут местные спортсмены в центре "Иртыш".

Начало соревнований в 10 часов. К столам выйдут 30 бильярдистов старше 18 лет из сел Уват, Туртас, Ивановка, а также пос. Демьянка. Спортсмены посоревнуются в свободной пирамиде.

"Бильярдный клуб работает на базе физкультурно-оздоровительного центра уже порядка 10 лет. Для него оборудован специальный зал с несколькими столами и необходимым инвентарем. Мы решили организовать турнир, на котором бильярдисты смогут определить сильнейших", - отметил ведущий специалист по спортивной работе Алексей Золотавин.

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# бильярд , Уватский район

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