Нефтяники пополнили ценной рыбой водоемы России

| Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Развития» | Фото: пресс-служба «Газпромнефть-Развития»

"Газпром нефть" выпустила партию мальков сазана в два водохранилища Оренбургской области. Мероприятие стало финальным в этом году этапом масштабной программы по восполнению и сохранению водных биоресурсов. Проект охватывает семь регионов, в том числе Тюменскую область, ХМАО - Югру и ЯНАО.

Всего по программе в этом году нефтяники выпустили в водоемы России более 5,5 млн мальков сибирского осетра, нельмы, кеты, сазана и атлантического лосося. В каждом случае зарыбление проводилось под контролем "Газпромнефть-Развития" – оператора проекта.

"В 2023 году мы систематизировали и вывели на новый уровень масштабную работу по восполнению популяций ценных и исчезающих видов рыб. Совместно с партнерами мы выпустили миллионы мальков в реки и озера по всей России. Мы не только внедряем инновационные решения, позволяющие реализовать крупные нефтегазовые проекты в гармонии с природой, но и вносим вклад в сохранение и развитие экосистем регионов нашей деятельности", – отметил глава дирекции по крупным проектам "Газпром нефти", генеральный директор "Газпромнефть-Развития" Айдар Сарваров.

Выпуск мальков – часть проекта "Водная среда", который реализуется под эгидой программы социальных инвестиций "Родные города". Молодь сазана для Оренбургской области вырастили по заказу "Газпромнефть-Оренбурга". Всего в программе в этом году приняли участие более 10 дочерних предприятий "Газпром нефти". Проект компании реализуется совместно с "Главрыбводом".

"Благодаря сотрудничеству с таким крупным партнером, как "Газпром нефть", в этом году мы сделали еще один шаг в стратегическом и важном для всей страны направлении. Запланированная на этот год программа мероприятий выполнена в полной мере – считаю это достойным финалом рыбоводного сезона", – заключил директор по производству "Главрыбвода" Родион Сухин.