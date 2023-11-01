Более 150 спортсменов примут участие в турнире по гимнастике

| Фото: Федерация спортивной гимнастики России | Фото: Федерация спортивной гимнастики России

Турнир по спортивной гимнастике, посвященный олимпийскому чемпиону Борису Шахлину, пройдет в спортивной школе № 1 в Тюмени 2 и 3 ноября. В нем примут участие более 150 спортсменов из 11 городов Тюменской, Челябинской, Свердловской, Омской, Ульяновской областей, а также Пермского края и ХМАО - Югры, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Подобный турнир проводится у нас всего второй год подряд, но, несмотря на это, собирает много гостей и спортсменов из близлежащих регионов. Дети при этом приобретают соревновательный опыт, учатся выступать на большую публику", - сказала директор федерации спортивной гимнастики Тюменской области Валентина Трубина.

Гимнасты мужского и женского отделения разделятся на категории по разрядам — от третьего спортивного до мастеров спорта. Дисциплины спортивной гимнастики также делятся на мужские и женские. Исходя из этого, в первый день турнира спортсмены посоревнуются в многоборье, а во второй — на снарядах.