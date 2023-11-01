  • 1 ноября 20231.11.2023среда
  • В Тюмени -1..-3 С 4 м/с ветер западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Тюменские спортсмены с ОВЗ привезли награды из Тольятти

Спорт, 12:15 01 ноября 2023

департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области

Золотые, серебряные и бронзовые медали завоевали особенные спортсмены из Тобольска и Ишима на всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. Соревнования прошли в Тольятти и собрали более 350 спортсменов с нарушением интеллекта из 25 регионов России.

Честь Тюменской области отстаивали 10 легкоатлетов, сообщает региональный департамент по спорту. Золото в беге на 60 м в первом дивизионе взял Сергей Степанов. Антон Башкатов в той же дисциплине стал вторым во втором дивизионе.

Среди женщин второго дивизиона на дистанции 60 м победу одержала Алина Дюкова, а бронзовую награду взяла Екатерина Солдатова. В состязаниях третьего дивизиона лучшей стала Мирослава Новоселова, а третью позицию заняла Мария Федорова.

На дистанции 200 м первого дивизиона среди мужчин обладателем серебряной медали стал Антон Башкатов, а бронзовая награда досталась Сергею Степанову. Также в эстафете мужской команде Тюменской области удалось стать лучшей во втором дивизионе.

"У спортсменов с ОВЗ не так много возможностей выступать на соревнованиях, поэтому ребята серьезно относятся к каждому шансу и пытаются взять все от поездки. Я, как тренер, очень доволен результатами наших спортсменов", - отметил наставник Виктор Шишенко.

Следующим этапом олимпиады станут соревнования по лыжным гонкам, беге на снегоступах и настольному теннису. Кто отправится представлять тюменский регион, станет известно в декабре после регионального этапа спартакиады.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# ОВЗ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:37 01.11.2023Ишимцы всех возрастов примут участие в осеннем фестивале по шахматам
12:15 01.11.2023Тюменские спортсмены с ОВЗ привезли награды из Тольятти
09:07 01.11.2023Тюменцев приглашают на встречу с олимпийскими призерами
17:21 31.10.2023Более 80 спортсменов соберутся в Тюмени на первенстве УФО по шашкам