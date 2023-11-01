Тюменские спортсмены с ОВЗ привезли награды из Тольятти

| Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и доп образования Тюменской области

Золотые, серебряные и бронзовые медали завоевали особенные спортсмены из Тобольска и Ишима на всероссийской спартакиаде специальной Олимпиады по легкой атлетике и художественной гимнастике. Соревнования прошли в Тольятти и собрали более 350 спортсменов с нарушением интеллекта из 25 регионов России.

Честь Тюменской области отстаивали 10 легкоатлетов, сообщает региональный департамент по спорту. Золото в беге на 60 м в первом дивизионе взял Сергей Степанов. Антон Башкатов в той же дисциплине стал вторым во втором дивизионе.

Среди женщин второго дивизиона на дистанции 60 м победу одержала Алина Дюкова, а бронзовую награду взяла Екатерина Солдатова. В состязаниях третьего дивизиона лучшей стала Мирослава Новоселова, а третью позицию заняла Мария Федорова.

На дистанции 200 м первого дивизиона среди мужчин обладателем серебряной медали стал Антон Башкатов, а бронзовая награда досталась Сергею Степанову. Также в эстафете мужской команде Тюменской области удалось стать лучшей во втором дивизионе.

"У спортсменов с ОВЗ не так много возможностей выступать на соревнованиях, поэтому ребята серьезно относятся к каждому шансу и пытаются взять все от поездки. Я, как тренер, очень доволен результатами наших спортсменов", - отметил наставник Виктор Шишенко.

Следующим этапом олимпиады станут соревнования по лыжным гонкам, беге на снегоступах и настольному теннису. Кто отправится представлять тюменский регион, станет известно в декабре после регионального этапа спартакиады.