Александр Моор внес в облдуму законопроект, стимулирующий развитие инвестдеятельности

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в областную думу законопроект, стимулирующий развитие инвестдеятельности в регионе.

Сумма государственной поддержки в результате предоставления налоговых преференций в соответствии с проектом закона может составить в 2024 году почти 6,8 млрд рублей.

"Законопроект предусматривает продолжение государственной поддержки отдельных отраслей экономики региона. При этом основной упор традиционно сделан на поддержку предприятий, прежде всего осуществляющих строительство новых и обновление имеющихся производственных активов", - сообщает пресс-служба облдумы.

Предоставление налоговых льгот направлено на стимулирование развития инвестиционной деятельности в Тюменской области, повышение предпринимательской активности, диверсификацию отраслевой структуры региональной экономики, решение вопросов социально-экономического развития области.

Законопроект "О предоставлении налоговых льгот на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов отдельным категориям налогоплательщиков" будет рассмотрен на очередном заседании комитета по бюджету, налогам и финансам 13 ноября 2023 года и направлен для рассмотрения на пленарном заседании Тюменской областной думы.