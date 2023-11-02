Из Тюменской области отправили в Китай около 1 тыс. тонн рапсового масла

| Фото: mcx.gov.ru | Фото: mcx.gov.ru

Около 1 тыс. тонн рапсового масла экспортировано в Китай из Тюменской области с начала 2023 г. Вся продукция получила фитосанитарные сертификаты, сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Специалисты ведомства провели контроль качества 9 тыс. 639,3 тонны рапсового масла, 424 партии. И это на 254 % больше, чем за аналогичный период 2022 года, когда было проконтролировано 2 тыс. 719 тонн, 129 партий. Данный факт свидетельствует о росте спроса на рапсовое масло тюменских производителей на китайском рынке, подчеркнули в Россельхознадзоре.

Специалисты регионального управления оказали более 46 государственных услуг по выдаче фитосанитарных сертификатов, удостоверяющих фитосанитарную безопасность масла.