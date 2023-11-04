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Тюменские футболисты сыграют с командой из Новосибирска на Кубке России

Спорт, 09:51 04 ноября 2023

пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: пресс-служба департамента по спорту и молодежной политике Тюмени

МФК "Тюмень" проведет домашний матч с новосибирскими "Сибиряками" в рамках 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России по мини-футболу. Игра пройдет в СК "Центральном" 5 ноября.

Как сообщает "Вслух.ру", тюменцы принимали "Сибиряк" в октябре, в рамках пятого тура Pari-Суперлиги и одержал две победы с разгромным счетом — 6:1 и 7:3.

В Кубке России в четвертьфинал пройдет лучшая команда по итогам двух встреч. По регламенту первые игры 1/8 Кубка состоятся 4 и 5 ноября, ответные матчи – 24 и 26 ноября.

Четвертьфиналы будут сыграны 8 и 9 декабря и 6 и 7 января 2024 года.

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# кубок России , мини-футбол , МФК Тюмень

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