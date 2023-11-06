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Тюменским предпринимателям предоставят льготный заем до 5 млн рублей

Экономика, 13:41 06 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Приём заявок по всем программам финансирования малого и среднего бизнеса открыл фонд микрофинансирования Тюменской области. Максимальная сумма займа - 5 млн рублей, сообщает департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства региона.

Ставка составляет от 8 % годовых, срок - до трех лет, а отсрочка - до 12 месяцев.

Для получения финансовой поддержки предприниматель должен соответствовать нескольким критериям. Он должен быть включен в единый реестр субъектов МСП, иметь государственную регистрацию и осуществлять свою деятельность в Тюменской области (без АО). Также ранее не должно быть нарушений условий предоставления микрозаймов, нет просроченной задолженности и важно не находиться на стадии банкротства.

Документы можно подать в личном кабинете на сайте, на платформе МСП.РФ или в офисе по адресу: Тюмень, ул. Республики, 142. Заявки от предприниматели из муниципалитетов принимают представители в каждом из районов региона.

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# займ , предприниматели , фонд микрофинансирования

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