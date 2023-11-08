В Тюменской области продолжается рост производства пищевых продуктов

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост производства пищевых продуктов в Тюменской области к январю-сентябрю 2022 года составил 114,4 %. Производство напитков выросло на 4,2 %, сообщает региональный департамент экономики, опираясь на данные Росстата.

Доля производства пищевых продуктов и напитков в объеме обрабатывающих производств в январе-сентябре 2023 года составила 5,1 %. За девять месяцев увеличено производство основных видов пищевых продуктов: молока жидкого обработанного - на 18,1 % к аналогичному периоду 2022 года; кисломолочных продуктов - на 15,7 %, мясных полуфабрикатов - на 10,6 %, сыров - на 5,5 %.

В Тюменской области предприятия произвели воды минеральной, питьевой в объеме 95,9 млн полулитров, что на 106,8 % больше к январю-сентябрю 2022 года.