  • 8 ноября 20238.11.2023среда
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Тюменской области продолжается рост производства пищевых продуктов

Экономика, 16:35 08 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Рост производства пищевых продуктов в Тюменской области к январю-сентябрю 2022 года составил 114,4 %. Производство напитков выросло на 4,2 %, сообщает региональный департамент экономики, опираясь на данные Росстата.

Доля производства пищевых продуктов и напитков в объеме обрабатывающих производств в январе-сентябре 2023 года составила 5,1 %. За девять месяцев увеличено производство основных видов пищевых продуктов: молока жидкого обработанного - на 18,1 % к аналогичному периоду 2022 года; кисломолочных продуктов - на 15,7 %, мясных полуфабрикатов - на 10,6 %, сыров - на 5,5 %.

В Тюменской области предприятия произвели воды минеральной, питьевой в объеме 95,9 млн полулитров, что на 106,8 % больше к январю-сентябрю 2022 года.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# пищевая промышленность

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:14 08.11.2023Почти 2 млрд рублей инвестиций привлекли в экономику Тюменской области по программе "Гарантийный фонд"
16:57 08.11.2023Сбер: 65% тюменских вкладчиков выбирают депозиты сроком до одного года
16:35 08.11.2023В Тюменской области продолжается рост производства пищевых продуктов
14:56 08.11.2023В Тюменской области льготные кредиты стали доступны всем предпринимателям