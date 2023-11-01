Инна Лосева: создание межвузовского кампуса простимулирует развитие высокотехнологичной промышленности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Создание межвузовского кампуса простимулирует развитие высокотехнологичной промышленности за счет привлечения лучших и наболеете талантливых студентов в Тюменскую область.

Об этом заявила председатель комитета по экономической политике и природопользованию облдумы Инна Лосева по итогам рассмотрения депутатами заксобрания вопроса о прогнозе социально-экономического развития региона на ближайшие три года. По ее словам тюменский кампус станет одним из факторов, которые делают регион привлекательным для жизни и работы.

"Большое внимание в Тюменской области уделяется развитию кадрового, научного потенциалов. В 2023 году стартовал проект по строительству межвузовского кампуса, создание которого решит не только проблему недостаточности мест в общежитиях, но и позволит привлечь лучших, наиболее талантливых студентов из ближайших регионов. Это будет способствовать реализации новых научных проектов, разработки отечественных технологий и их практическому внедрению, что даст толчок развитию высокотехнологичной промышленности", - подчеркнула председатель комитета.

Она напомнила участникам заседания слова губернатора Тюменской области Александра Моора, который подчеркивает в своих выступлениях, что наша область – это регион будущего. Кампус будет частью образа территории развития и динамичной экономики.

В ближайшие три года объем инвестиций в Тюменскую область превысит 1 трлн 200 млрд рублей, привел данные директор регионального департамента экономики Максим Скворцов. Один из десятков ключевых проектов – строительство межвузовского кампуса. Объем вложений оценивается в 32,4 млрд рублей.

Напомним, проект по созданию кампусов является частью национального проекта "Наука и университеты", реализуемого Минобрнауки России.

Оксана Корнеенкова