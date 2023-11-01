Кубок России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кубок России по лыжным гонкам откроет в тюменской "Жемчужине Сибири" зимний сезон 2023/2024 г. Соревнования пройдут с 1 по 3 декабря.

В программе Кубка России: гонки с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем; спринт классическим стилем; масс-старты на дистанции 20 км классическим стилем.

Информация о билетах и расписание автобусов организованного трансфера будет доступна на сайте. Прямые трансляции проведет МАТЧ ТВ.