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Кубок России по лыжным гонкам пройдет в тюменской "Жемчужине Сибири"

Спорт, 12:38 11 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кубок России по лыжным гонкам откроет в тюменской "Жемчужине Сибири" зимний сезон 2023/2024 г. Соревнования пройдут с 1 по 3 декабря.

В программе Кубка России: гонки с раздельным стартом на дистанции 10 км свободным стилем; спринт классическим стилем; масс-старты на дистанции 20 км классическим стилем.

Информация о билетах и расписание автобусов организованного трансфера будет доступна на сайте. Прямые трансляции проведет МАТЧ ТВ.

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