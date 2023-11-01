"Дамате" вышла на 100 % обеспеченность яйцом индейки благодаря племрепродуктору в Тюменской области

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 100 % обеспеченность яйцом индейки вышла ГК "Дамате" благодаря племрепродуктору в Тюменской области. Яйцо, производимое в регионе, поставляется в Пензенскую область.

Строительство крупнейшего в России племенного репродуктора индейки второго порядка с поголовьем 138 тысяч голов мощностью 12 млн яиц в год запустили в с. Исетское Тюменской области в ноябре 2022 года. В июне 2023 года началась комплектация родительского стада индейки. Летом запущены в эксплуатацию все объекты репродуктора. Произведенное здесь инкубационное яйцо поставляется на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области, сообщает пресс-служба компании.

"Дамате" – единственный производитель индейки в России с собственным родительским стадом. Наличие племенных репродукторов позволяет отказаться от импорта, оптимизировать логистику и снизить сроки хранения. Инкубационное яйцо транспортируется на короткие дистанции, что уменьшает количество потерь при доставке, увеличивает показатели качества яйца, дает максимальную выводимость птенцов.

Расположение предприятий в разных регионах страны снижает биологические риски для бизнеса.