В Тюменской области сохраняется рекордно низкий уровень безработицы

Рекордно низкий уровень безработицы сохраняется в Тюменской области. Он составляет 0,30 % от экономически активного населения, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

По данным на 16 ноября, в статусе безработных числятся 2,2 тыс. человек. При этом количество вакансий в десять раз больше – 22,8 тыс.

Наиболее востребованы представители рабочих профессий. Только в строительной отрасли – это 3,3 тыс. вакансий. Еще 8,3 тыс. суммарно заявлено в образовании, обрабатывающих производствах, в агропромышленном и лесном комплексах, охоте, рыболовстве и рыбоводстве, транспортировке и хранении.

С начала года в службы занятости за помощью в поиске работы обратились 23,4 жителей Тюменской области, 14,3 тыс. из них трудоустроены.