Тюменка Яна Гусева открыла кофейню при поддержке региональной инвесткоманды

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Молодой предприниматель из Тюмени Яна Гусева открыла кофейню по ул. Малыгина при поддержке команды инвестиционного агентства Тюменской области. Под поручительство гарантийного фонда она получила кредит 1 млн рублей по программе "Легкий старт" от фонда микрофинансирования.

Средства пошли прежним владельцам на оплату товарно-материальных ценностей, всего оборудования кофейни, рассказала Яна в интервью корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" в момент открытия заведения 17 ноября.

"Оборудование дорогое, кое-что из того, что здесь есть, совсем новое. При этом помещение мы сделали более уютным, немного осветлили стены. Поделили его на зоны. Есть место для бизнес-встреч, переговорная с книгами и журналами, диванный уголок с экраном, зона с фортепиано. Для меня важно, чтобы наши гости, приходя сюда, чувствовали себя, как дома", - подчеркнула Яна.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пять рабочих места организовала предприниматель в кофейне – два бариста, два повара и уборщица.

Кофейное зерно решили покупать в Санкт-Петербурге, оно подошло по вкусу и баристам, и экспертам, отмечает Яна. Отличительной особенностью точки общепита, кстати, с прежним названием, станет разнообразное меню.

"Единственное, что мы решили оставить – вафли. Это подтвердили более пяти тысячи подписчиков кофейни. Одна из новых позиций – крофли. Это вариант вафель – круассаны из слоеного теста, - сделанный в вафельнице. Топинги предусмотрены разнообразные, как внутри, так и сверху. Каши проработаны с разными наполнителями, в том числе с соусом песто. Все будет красиво подано. На бизнес-ланчи будут боулы", - говорит владелица кофейни.

Отдельное внимание – веганам. Для них повара будут готовить салаты, боулы с крупой, креветками, рыбой. К лету для этой категории гостей начнут выпекать поффертьесы – голландские оладьи. Они будут состоять из тыквы, кабачков, бананов и другого.

Для всех посетителей разработают карты лояльности.

По словам Яны, воплотить мечту – открыть собственную кофейню – помогла господдержка, оперативная помощь специалистов регионального фонда микрофинансирования.

Гендиректор регионального фонда микрофинансирования Алексей Мартын напомнил, что стать участниками программы "Легкий старт" могут только начинающие предприниматели, зарегистрированные менее 2 лет. Для них действует ставка 8 % с отсрочкой платежа на 12 месяцев.

"В случае с Яной сложились две меры поддержки – гарантийный фонд выступил поручителем и мы как кредиторы. Для нас главным приоритетом является запуск новых проектов, чтобы их было больше, чтобы они развивались и были успешными", - сказал Алексей Мартын.

Начинающим предпринимателям Тюменской области с 1 января по 16 ноября 2023 г. выдано 63 микрозайма. Общая сумма выданных льготных кредитов составила 72,9 млн рублей.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Анжела Лебедева