В Тюменской области за год производство сельхозпродукции выросло на 106 %

| Фото: АО «ПРОДО Тюменский бройлер» | Фото: АО «ПРОДО Тюменский бройлер»

106 % составил индекс производства сельхозпродукции в Тюменской области за год. В отрасли работают почти 1 тыс. предприятий, свыше 150 тыс. личных подсобных хозяйств. А общая численность жителей региона, которые заняты в АПК, превышает 22 тыс. человек, сообщает департамент агропромышленного комплекса.

На каждого жителя области в год предприятия около 170 кг картофеля, более 380 штук яиц и 110 кг хлеба и хлебобулочных изделий, 328 кг молока и молочных продуктов, 94 кг мяса и мясопродуктов. Показатели превышают внутреннюю потребность региона в продуктах.

Ежегодно аграрии засевают более 1 млн га полей, а в хозяйствах содержат 214 тыс. голов крупного рогатого скота, 125 тыс. овец и коз, 000 голов овец и коз, почти 284 тыс. свиней и 1 млн голов птиц.

22 ноября в Тюмени состоится чествование аграриев, животноводов, птицеводов, рыбоводов, работников пищевой и перерабатывающей промышленности. Району, в котором достигнуты наивысшие результаты в сельхозпроизводстве, вручат переходящее знамя губернатора Тюменской области.