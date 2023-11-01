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Более 5,6 млн пассажиров перевезла компания "ЮТэйр" за десять месяцев 2023 года

Экономика, 09:18 22 ноября 2023

компания "ЮТэйр" | Фото: компания "ЮТэйр"

Более 5,6 млн пассажиров перевезла компания "ЮТэйр" за 10 месяцев 2023 года. Из этого объема 5 млн 130 тыс. человек воспользовались самолетными услугами, 527 тыс. 465 – вертолетными, сообщает компания.

Пассажиропоток на самолетах за год вырос на 9,8 %. Еще на 14,2 % увеличились грузоперевозки. Авиатранспортом доставлено более 11 тыс. 668 т грузов, а производственный налет составил 133 тыс. 919 часов, что также превышает показатель прошлого года на 8,9 %.

Вертолетный флот компании перевез 75 тыс. 141 т грузов, это на 20,4 % больше, чем за 10 месяцев 2022 г. Производственный налет на вертолетах составил 103 тыс. 198 часов.

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# авиаперевозки , перевозка грузов , ЮТэйр

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