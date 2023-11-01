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Предприниматель пытался незаконно вывезти 50 коров через Тюменскую область в Казахстан

Происшествия, 17:45 21 ноября 2023

департамент АПК Тюменской области | Фото: департамент АПК Тюменской области

Предприниматель пытался незаконно вывезти 50 коров через Тюменскую область из Пензинской в Казахстан. На границе сомнения вызвал ветеринарный сертификат на животных. Его подлинность не подтвердила система "Меркурий", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Животных вернули отправителю. Это не первая партия, которую не пропустили на границе в Тюменской области. В текущем году еще один бизнесмен хотел экспортировать 84 лошади. Но без ветеринарных сопроводительных документов ему этого не удалось.

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# коровы , лощади , Россельхознадзор , сертификат , экспорт

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