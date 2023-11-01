Наталья Шевчик: проактивная соцподдержка в Тюменской области требует интеллектуального осмысления

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более 57 млн рублей собрали тюменцы в рамках акции «100 миллионов для Победы»

Проактивный подход в социальной поддержке, о котором говорил в своем послании губернатор Тюменской области Александр Моор, требует интеллектуального осмысления. Это серьезный участок работы, который позволяет быть ближе к населению и быстрее прийти на помощь семьям.

Таким мнением поделилась заместитель председателя Тюменской областной думы, член фракции "Единая Россия" Наталья Шевчик после выступления главы региона 22 ноября.

"У нас основной перечень мер социальной поддержки имеет заявительный характер. Но если семья с детьми по каким-то причинам может перейти из категории социального благополучия в другую, когда будет нуждаться в помощи, то мы должны это видеть проактивно. И это серьезный участок работы, который нужно администрировать. Он своевременно озвучен губернатором", - пояснила она.

Наталья Шевчик добавила, демография – это кадровый потенциал для развития Тюменской области, поэтому нужно укреплять позиции в этом направлении. Губернатор в своей речи говорил о новых и интересных подходах, связанных с поддержкой многодетных семей.

Также депутат отметила, что Александр Моор адресовал слова благодарности всему волонтерскому движению, предпринимателям, общественным организациям, которые подключились к сбору гуманитарной помощи для нужд СВО.

"Возглавляя Тюменское региональное отделение Союза женщин России, скажу, что мы тоже участвуем в этой большой работе нашего региона, отправляем посылки бойцам в зону специальной военной операции, оказываем адресную помощь их семьям, переселенцам, поддерживаем всех тех, кто нуждается в нашей помощи. И я понимаю, что нет предела совершенству, нет предела доброте, теплу и поддержке – и об этом тоже говорил сегодня губернатор", - добавила заместитель председателя облдумы.

Помимо этого она подчеркнула, что, несмотря ни на что, бюджет региона сохраняет социальную направленность.

"Это было интересное, энергетически теплое послание с большими задачами, ориентированными на человека, с уважением ко всему нашему социуму, который глава региона назвал большой семьей", - сообщила Наталья Шевчик.

Виктория Макарова