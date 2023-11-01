Более 57 млн рублей собрали тюменцы в рамках акции "100 миллионов для Победы"

| Фото: admtyumen.ru | Фото: admtyumen.ru

В рамках акции "100 миллионов для Победы", которая стартовала в Тюменской области 27 сентября 2022 года, собрано уже более 57 млн рублей. Об этом сообщила председатель комитета облдумы по социальной политике, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Швецова, комментируя послание губернатора "О положении дел в регионе".

"Свой вклад вносят организации, предприятия, индивидуальные предприниматели и жители региона", - отметила она.

Поддержка участников СВО и их семей, по словам Ольги Швецовой, — приоритетное направление работы законодательной и исполнительной власти Тюменской области.

"Губернатор отметил, что налажена постоянная связь с командирами воинских частей, сформированных из жителей Тюменской области, на приобретение дополнительного имущества и снаряжения из областного бюджета направлено более миллиарда рублей, - сообщила она. - Действует акция "Тепло родного дома", которая проводится региональным отделением "Единой России" по инициативе Александра Моора. Сейчас проходит ее четвертый этап, завершился прием посылок, бойцы получат весточку из дома к Новому году. За три предыдущих этапа для тюменских военнослужащих централизованно было отправлено более 4300 посылок".

На базе Штаба общественной поддержки "Единой России" в Тюмени открылся центр помощи по вопросам СВО. Он призван оказывать информационную и консультационную поддержку участникам спецоперации и их семьям. Форматы работы центра различны: проходят приемы граждан для бойцов и их близких, вебинары, круглые столы.