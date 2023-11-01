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Более 360 тюменцев выступят на соревнованиях по художественной гимнастике

Спорт, 13:53 24 ноября 2023

МАУ ДО СШ "Прибой" Тюмени | Фото: МАУ ДО СШ "Прибой" Тюмени

Региональные чемпионат и первенство по художественной гимнастике пройдут в спортивной школе "Прибой" в Тюмени 25 и 26 ноября. Участие в турнирах примут более 360 спортсменов со всего города. В чемпионате могут соревноваться сильнейшие гимнасты от 14 лет и старше, а в первенстве – 12-14 и 9-11 лет, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

"Лучшие из лучших гимнастов попадут в сборную Тюменской области. Следующими крупными стартами для наших спортсменов станут чемпионат и первенство УФО в феврале-марте 2024 года", – сказала президент Федерации художественной гимнастики Тюменской области Ксения Евстратова.

Помимо личного многоборья, участники покажут себя в групповых упражнениях в составе шести человек + один запасной.

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# первенство области , художественная гимнастика , чемпионат Тюменской области

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