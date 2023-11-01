Пассажирка рейса Москва - Тюмень заплатит штраф за курение в самолете

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Штраф в 2,5 тыс. рублей заплатит 29-летняя жительница Москвы за курение электронной сигареты во время полета рейса Москва - Тюмень. Ранее не судимая женщина решила удовлетворить вредную привычку прямо в салоне, сидя на своем месте.

Возмутительное поведение не осталось без внимания со стороны других граждан и бортпроводников, которые сделали гражданке замечание, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по УФО.

После приземления в Тюмени к самолету был вызван наряд транспортной полиции, который доставил нарушительницу в дежурную часть для составления протокола.

При общении во стражами порядка при оформлении административных материалов она вела себя вызывающе, нервничала, бранилась, эмоционально доказывала, что не совершала ничего противозаконного, требовала позвать свидетелей и обвиняла полицейских в предвзятости.

Следует отметить, что москвичка сама работает стюардессой в одной из частных авиакомпаний страны.

Несмотря на переменчивое поведение, которое варьировалось от слезных просьб отпустить её домой, до криков и откровенных угроз в адрес стражей порядка, в отношении девушки сотрудники ЛОП в аэропорту Рощино составили протоколы по ст. "Невыполнение законных распоряжений командира судна", а также за нарушение установленного федеральным законом запрета курения никотинсодержащей продукции на отдельных территориях.

Москвичке предстоит оплатить штраф на общую сумму 2,5 тыс. рублей.